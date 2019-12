Kevin Spacey è di nuovo Frank Underwood nel folle video di Natale

Kevin Spacey è apparso a sorpresa in versione Frank Underwood, il protagonista di House of Cards, in un folle video natalizio.

Kevin Spacey è riapparso con un nuovo video in cui augura Buon Natale in stile Frank Underwood, come accaduto un anno fa mentre stava affrontando le accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte.

L'attore, riprendendo il ruolo interpretato in House of Cards, ha semplicemente dichiarato "Non pensavate realmente che avrei perso l'opportunità di augurarvi Buon Natale, vero?".

Kevin Spacey appare nel breve filmato, della durata di circa un minuto, con un maglione natalizio e di fronte a un caminetto acceso. Il video prosegue sottolineando che si è trattato di un anno piuttosto positivo, aggiungendo: "E sono grato di essere di nuovo in salute. E per questo ho compiuto alcuni cambiamenti nella mia vita e vi invito a unirvi a me. Mentre ci avviciniamo al 2020, voglio dare il mio voto a favore di più bontà nel mondo. E sì, so a cosa state pensando. Può essere serio? Lo sono davvero. E non è così difficile, fidatevi di me. La prossima volta che qualcuno vi fa qualcosa che non apprezzate, potete andare all'attacco, ma potete inoltre non reagire e fare qualcosa di inaspettato".

Spacey conclude il video con un semplice: "Potete ucciderli con la gentilezza".

L'ex star era apparsa in estate a Roma, dove aveva recitato in pubblico un poema alla presenza di molti fan intervenuti per sostenerlo e applaudirlo.