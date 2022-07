Kevin Spacey si dichiara non colpevole, negando di aver commesso abusi sessuali

Questa mattina Kevin Spacey si è dichiarato non colpevole in un tribunale di Londra, negando di aver commesso abusi sessuali contro quattro uomini diversi.

L'attore premio Oscar Kevin Spacey, secondo l'agenzia di stampa britannica PA Media, questa mattina si è dichiarato non colpevole per quattro accuse di abusi sessuali che sono state mosse contro di lui. L'attore di "House of Cards", 62 anni, è stato formalmente accusato a giugno di quattro capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini, oltre a una quinta accusa di aver indotto un'altra persona a impegnarsi in un'attività sessuale senza consenso.

L'ultima apparizione in tribunale di Spacey è stata il 16 giugno quando ha fatto registrare in via ufficiale il suo nome, la sua data di nascita e il suo indirizzo di Londra al vice magistrato capo Tan Ikram e ha ascoltato mentre venivano lette le accuse alla corte.

Durante l'udienza di oggi, il giudice, Mr. Justice Wall, ha fissato un processo da tre/quattro settimane, a partire dal 6 giugno 2023. Spacey ha vinto due Academy Awards per i suoi ruoli in "I soliti sospetti" e "American Beauty" ed è stato direttore artistico del teatro Old Vic di Londra dal 2003 al 2015.

Nel novembre 2017, il teatro Old Vic di Londra ha dichiarato di aver ricevuto 20 testimonianze diverse che accusavano Kevin Spacey di violenza e molestie sessuali. L'attore è stato escluso dal programma televisivo House of Cards e rimosso dal film Tutti i soldi del mondo dopo che le accuse di cattiva condotta sessuale sono venute alla luce.