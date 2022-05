Kevin Spacey accusato di molestie sessuali nel Regno Unito potrebbe affrontare un processo

Kevin Spacey dovrà affrontare nuovi problemi legali: è l'attore nel Regno Unito è stato infatti accusato di molestie sessuali e di aver avuto un rapporto non consensuale.

L'indagine compiuta dalla Crown Prosecution Service è durata oltre un anno e ora la star di House of Cards è stato formalmente informato delle accuse.

Rosemary Ainslie, a capo della CPS (Special Crime Division), ha dichiarato: "Abbiamo autorizzato la denuncia penale contro Kevin Spacey, 62 anni, per quattro casi di molestie sessuali contro tre uomini e di aver portato una persona a compiere un'attività nonconsensuale di tipo sessuale. Le accuse sono frutto di un controllo degli indizi ottenuti dalla Metropolitan Police durante la sua indagine".

L'attore ha diritto a un processo "equo" e probabilmente dovrà affrontare le accuse che gli erano state rivolte parlando del periodo trascorso alla guida dell'Old Vic Theatre a Londra, dal 2004 al 2015. 20 persone si erano infatti fatte avanti dopo le accuse rivolte a Spacey negli Stati Uniti, sostenendo di essere state vittime di comportamenti inappropriati.

Nel 2018 Kevin aveva evitato un processo dopo che in Massachussets una presunta vittima si è rifiutata di testimoniare in tribunale e ha ritirato la causa intentata contro l'attore. Spacey è stato però accusato di abusi sessuali da Anthony Rapp, attore che ha recitato in Rent e Star Trek: Discovery, sostenendo che la violenza sarebbe avvenuta quando aveva solo 14 anni e ha incontrato la star a un party.

Nel 2019 un'altra causa civile è stata bloccata dopo la morte di chi l'aveva accusato e la decisione, presa dal Procuratore distrettuale di Los Angeles, di non portare avanti il caso.

Kein Spacey, inoltre, ha fatto causa ai produttori di House of Cards sostenendo di essere stato licenziato in modo scorretto e contrario alle regole previste dai sindacati. MRC, che ha prodotto lo show, ha però portato il caso in tribunale sostenendo di aver subito ingenti perdite a causa dei comportamenti dell'attore che hanno portato alla sua rimozione, posizione a quanto pare condivisa da chi ha votato a favore dello studio, portando alla richiesta che Kevin Spacey versi 31 milioni di dollari.

Attualmente non si sa se l'attore si consegnerà alle autorità o, semplicemente, eviterà di mettere piede nel Regno Unito.