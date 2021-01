Kevin Hart: nuovo accordo con Netflix, sarà la star di almeno quattro film

Kevin Hart ha stretto un nuovo accordo, simile a quello realizzato con Adam Sandler, con Netflix che pevede la realizzazione di almeno quattro film di cui sarà protagonista e produttore.

I progetti realizzati da HartBeat Productions potrebbero inoltre approdare sulla piattaforma di streaming.

Lo speciale comico con star Kevin Hart distribuito da Netflix è stato il più visto della sua categoria durante il 2020 e i progetti in cui è stato coinvolto l'attore hanno incassato, a livello globale, circa 4 miliardi di dollari.

La star ha dichiarato: "Collaborare con Netflix è un'opportunità fantastica per me e HartBeat. Sono entusiasta nel recitare e produrre film rilevanti con Netflix. Sono estremamente grato nei confronti di Tedd Sarandos e Scott Stuber, condividiamo la stessa visione creativa e mettiamo sempre al primo posto il pubblico".

Kevin Hart ha dichiarato: "Questo business si basa sulla crescita e il mio team di HartBeat continua a superare le mie aspettative con la capacità di sviluppare storie e rapporti. Il nostro obiettivo è rendere il nome di HartBeat sinonimo di intrattenimento e racconti di prima classe".

Netflix ha già lodato la collaborazione con Kevin Hart dichiarando: "Ci sono davvero pochi artisti che possono attrarre spettatori di tutte le età e riuscire a realizzare commedie, progetti drammatici e film destinati a tutta la famiglia. Siamo entusiasti di collaborare con Kevin, e il suo grandioso team di Hartbeat, per intrattenere il nostro pubblico nei prossimi anni".