Kevin Feige conferma: "Due personaggi del Marvel Cinematic Universe sono la stessa persona"

Le connessioni all'interno del Marvel Cinematic Universe sono così tante e così profonde che è difficile averle tutte in mente, ma adesso arriva la conferma da parte del capo dei Marvel Studios Kevin Feige: due personaggi del Marvel Cinematic Universe sono la stessa persona.

Nel corso di un Reddit AMA, è stata posta a Kevin Feige una domanda sull'attore Martin Starr, che i fan dell'MCU conoscono nel ruolo del coach e chaperon del team accademico di decathlon di Peter Parker in Spider-Man: Homecoming. Ebbene, non molti ricorderanno che nel 2008 Starr è comparso ne L'incredibile Hulk e Feige ha confermato che si tratta dello stesso personaggio di Spider-Man: Homecoming e del prossimo Spider-Man: Far From Home, Mr. Harrington.

Roger Harrington (Martin Starr) è apparso ne L'Incredibile Hulk nel ruolo di uno studente nerd che lavora nel laboratorio di computer presso la Culver University. Harrington incontra Bruce Banner (Edward Norton) quando lui si finge un garzone che consegna pizze a domicilio per infiltrarsi nel suo vecchio laboratorio alla Culver per fare ricerche per una cura per Hulk e riconnettersi con la donna che ama, Betty Ross (Liv Tyler). In auna scena tagliata dal film, vediamo l'incontro tra Harrington e Banner quando Bruce gli offre pizza gratis in cambio dell'accesso alla wifi.

E' divertente scoprire come si sia evoluta la personalità del personaggio di Mr- Harrington nell'MCU. In Spider-Man: Homecoming lo vediamo esclamare "Come saprete, ce l'abbiamo fatta" dopo che la squadra di decathlon di Peter Parker viene quasi uccisa al Washington Monument. "Questo è ciò che conta. Non sopporterei di perdere uno studente durante una gita scolastica ancora una volta."

Con tutta probabilità, rivedremo Martin Starr come accompagnatore di Peter Parker e dei suoi compagni in un viaggio estivo in Europa in Spider-Man: Far From Home, in uscita nei cinema italiani il 20 luglio.