Kevin Costner, dopo Horizon, sarà la star del film Headhunters

Kevin Costner ha trovato il suo prossimo progetto dopo la saga di Horizon: l'attore sarà protagonista e co-sceneggiatore di Headhunters.

La star del cinema non sarà però impegnata dietro la macchina da presa del nuovo film, venendo coinvolta però anche come produttore tramite la sua Territory Pictures, in collaborazione con Scott Steindorff di Stone Village Films.

Cosa racconterà Headhunters

Steven Holleran sarà il regista di Headhunters e sul grande schermo Kevin Costner avrà la parte di un americano dal passato misterioso che si ritrova a vivere a Bali, in Indonesia. L'uomo forma un gruppo di surfisti guidati da un fotografo del posto, con cui cerca di trovare l'onda perfetta in un'isola inesplorata, dove si trova un'antica tribù di cacciatori di teste che stanno proteggendo a tutti i costi la loro terra.

Nel cast del film ci sarà anche Daniel Zovatto, in precedenza nel cast di Station Eleven, serie che gli ha permesso di lavorare insieme a Steindorff, impegnato come produttore della miniserie targata HBO.

I prossimi progetti di Costner

Kevin Costner, presentando la Parte 2 di Horizon: An American Saga alla Mostra del Cinema di Venezia, aveva ammesso che non ha alcuna idea di come potrà realizzare il terzo capitolo della saga western, ma è determinato a concludere la storia, nonostante questo lo porterà a far alzare il suo investimento fino a quota 100 milioni di dollari.

Kevin nel film Horizon

A Venezia l'attore aveva commentato la scelta di rinviare la distribuzione nelle sale del secondo capitolo dichiarando che questo non ha posto fine alla sua voglia di girare il nuovo sequel: A volte, quando le cose non ci vengono facilmente, vorremmo semplicemente allontanarci. Ma c'è qualcosa in me che aumenta il mio desiderio quando qualcosa non funziona. È una storia, è un pezzo di intrattenimento che penso possa superare la prova del tempo. Quando sento un rifiuto, a differenza di chiunque altro, quando apro gli occhi dalla mia delusione, il mio desiderio non fa che aumentare".