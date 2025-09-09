Kevin Costner, la nuova compagna è uguale all'ex moglie? "Non vedo nessuna somiglianza"

Dopo avergli adocchiati insieme, il popolo del web ha notato una certa somiglianza tra la nuova partner dell'attore e regista e l'ex-moglie Christine Baumgartner

Un anno dopo il burrascoso divorzio da Christine Baumgartner, Kevin Costner sembra stia frequentando Kelly Noonan Gores e alcuni non hanno potuto fare a meno di notare che la nuova compagna assomiglia molto alla precedente.

Non per l'ex protagonista di Yellowstone, però. "Lui non vede affatto la somiglianza", ha rivelato una fonte a Star. "A parte il fatto che sono entrambe bionde". Costner e Kelly Noonan Gores, regista ed ex moglie del miliardario Alec Gores, sono stati visti di recente a un evento per il Labor Day vicino ad Aspen, ma la fonte afferma che la relazione va avanti già da "un po' di tempo".

Il vincitore dell'Oscar, che si è separato da Christine Baumgartner nel febbraio 2024 dopo 20 anni di matrimonio e tre figli insieme (Kevin ha altri quattro figli da precedenti relazioni), è stato precedentemente legato a Jewel e Jennifer Lopez. Ora, secondo la fonte, si sta preparando per una relazione a lungo termine con il suo nuovo amore.

Kelly Noonan Gores, Kevin Costner e l'ex-moglie Christine Baumgartner

Un nuovo amore per Kevin Costner: è ancora troppo presto?

Questo è proprio ciò che preoccupa i suoi amici, secondo l'insider. "Kevin si sta decisamente divertendo", afferma la fonte. "Ma la preoccupazione è che si stia buttando troppo presto invece di lasciare che le cose si sviluppino naturalmente. È una persona molto appassionata, tutto o niente, e questo può essere un po' troppo per alcune donne".

Non aiuta il fatto che questa nuova storia d'amore arrivi proprio mentre l'ex sta per sposarsi con l'ex amico di Kevin, il finanziere Josh Connor. "È un grande campanello d'allarme", osserva l'insider. "Kevin dice che merita di essere felice dopo tutte le difficoltà che ha attraversato negli ultimi due anni. Ma l'ultima cosa di cui ha bisogno è un cuore spezzato!".

Nel frattempo, c'è di mezzo anche il flop al box-office di Horizon: An American Saga - Chapter 1, il cui secondo capitolo già girato non è ancora stato distribuito, né nelle sale né in streaming. Le riprese della terza parte sono durate appena 10 giorni, finché i finanziamenti non si sono esauriti. Tuttavia, Costner rimane fiducioso nella sua realizzazione.

Horizon: An American Saga, un primo piano di Kevin Costner

Le accuse sul set di Horizon per una scena di stupro

Costner ha recentemente risposto a una causa intentata da una stuntwoman che sul set del Capitolo 2 della saga western sostiene di essere stata costretta a recitare una scena di stupro non prevista dal copione, in violazione dei protocolli sindacali. Devyn LaBella ha citato in giudizio Costner a maggio per molestie sessuali e per aver creato un ambiente di lavoro ostile. La stuntwoman ha affermato che Costner avrebbe improvvisato una scena in cui un attore le si è seduto a cavalcioni e le ha sollevato la gonna in modo aggressivo.

In una mozione presentata dai suoi legali per respingere la causa, Costner ha affermato che le accuse sono "palesemente false" e "profondamente deludenti" e sono state concepite per danneggiare la sua reputazione.