Kevin Costner festeggia 69 anni postando una foto dal suo primo film

Kevin Costner ha tagliato il traguardo dei 69 anni e per l'occasione ha deciso di condividere con i propri follower un ricordo del suo debutto cinematografico come attore, risalente al 1981 nel film Malibu Hot Summer, poco più che ventenne.

"Celebro un altro anno di vita oggi e mi prendo un momento per onorare questo ragazzo che aveva grandi sogni. È difficile credere quanto siamo arrivati lontano. Grazie a tutti per gli auguri di compleanno. È grazie al vostro sostegno che sono stato in grado di inseguire i miei sogni in tutti questi anni" ha scritto Costner nella didascalia.

Il monologo di Barbie

Dopo aver disertato per cause di forza maggiore l'edizione del 2023, Kevin Costner ha partecipato alla serata dei Golden Globe, presentando il premio alla miglior attrice in una serie musicale o commedia insieme ad America Ferrera e stupendo il pubblico recitando una parte del monologo di Barbie recitato dall'attrice.

Rivolgendosi alla collega, Costner ha dichiarato:"Hai una scena [di Barbie] che amo davvero. Penso che molte persone la amino davvero. 'È letteralmente impossibile essere una donna'. Hai presente 'Sei così bella. Sei così intelligente e mi uccide il fatto che non pensi di essere abbastanza brava'. Quella [battuta] era abbastanza buona" ha concluso Costner. Stupita, America Ferrera ha risposto:"Kevin Costner, hai memorizzato il monologo sulla femminilità di Barbie?", ricevendo un serio 'No' come risposta.

Kevin Costner è attualmente impegnato nel pachidermico progetto di Horizon: An American Saga, nuovo film da regista sul quale la star ha dichiarato di lavorare da anni e che dovrebbe arrivare nei cinema il 28 giugno.