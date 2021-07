Kevin Bacon in Space Oddity, film diretto da Kyra Sedgwick

Kevin Bacon sarà uno dei protagonisti di Space Oddity, film che segna il ritorno alla regia di Kyra Sedgwick. Nel progetto reciteranno inoltre Simon Helberg, Carrie Prestom e i già annunciati Kyle Allen e Alexandra Shipp.

La sceneggiatura di Space Oddity è stata firmata da Rebecca Banner e nelle sale si proporrà la storia di Alex (Kyle Allen), che decide di lasciarsi alle spalle ogni cosa e partire per una missione su Marte, ritrovandosi alle prese con un'inaspettata storia d'amore con Daisy (Alexandra Shipp), l'enigmatica nuova arrivata, situazione che lo obbliga a scegliere tra un viaggio incerto con destinazione le stelle e un viaggio ancora più incerto nel cuore.

Nel cast ci saranno anche Kevin Bacon che avrà il ruolo di Jeff, il padre di Alex; Simon Helberg che sarà Dimitri, che ha una storia d'amore con la sorella di Alex, Liz, personaggio interpretato da Madeline Brewer; e Carrie Preston nella parte di Jane, la madre di Alex.

La regista Kyra Sedgwick ha dichiarato: "Una delle cose che vogliamo fare con questo film è generare speranza. C'è così tanta informazione oggi nel mondo ed è facile che le cose appaiano cupe, ma dobbiamo rimanere ottimisti in modo da poter continuare a lottare perché vale la pena farlo per il nostro pianeta. Siamo elettrizzati nel collaborare con REI Co-Op Studios per amplificare questo messaggio e lavorare con il loro team di talento".