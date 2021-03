Kevin Bacon, quella volta che fece la ceretta bikini a sua moglie e fu un disastro

Kevin Bacon ha ammesso la sconfitta. In occasione dell'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live!, infatti, l'attore di Mystic River ha raccontato di quando aiutò sua moglie Kyra Sedgwick a farsi una ceretta bikini, ma l'operazione si rivelò un disastro.

The Following: Kevin Bacon in una foto promozionale della serie

A questo proposito, Kevin Bacon ha raccontato: "Ho consigliato a mia moglie Kyra Sedgwick una ceretta bikini e ho accettato di farmi coinvolgere. Sono sempre stato a tal punto vanitoso da pensare di essere in grado di fare tutto". Come riportato da People, Bacon ha affermato: "Ho pensato che non fosse assolutamente una cosa così complessa da portare a termine!". Tuttavia, alla fine dell'operazione, l'interprete ha compreso la necessità di delegare azioni del genere soltanto ai veri professionisti. A sua volta, anche Kyra Sedgwick ha dato la sua versione dei fatti: "Non pensavo fosse così difficile e credevo che anche Kevin potesse farcela. Lui sa fare un sacco di cose. Dai, pensavo potesse cavarsela anche in un'occasione del genere!".

Così, l'attrice di The Closer ha sposato la convinzione che la ceretta inguinale fosse fattibile anche in casa con un kit adatto per l'occasione. Tuttavia, il compito si è rivelato essere ben più arduo del previsto. Kyra Sedgwick, infatti, ha raccontato: "Non è stato un completo disastro ma il fatto che non sia stata ricoverata in ospedale è un miracolo! L'esperienza è stata agonizzante. Speravamo che le cose potessero andare meglio!". Kimmel, a questo punto, ha scherzato su Kevin Bacon e si è rivolto a sua moglie dicendo: "Beh, hai trovato l'unica cosa che Kevin non è in grado di fare".

Sposato con Kyra Sedgwick dal 1988, Kevin Bacon è noto per aver interpretato Animal House, Footloose, Tremors, JFK - Un caso ancora aperto, Apollo 13, Sleepers, Boston - Caccia all'uomo e il recente Ve ne dovevate andare.