Kenneth Branagh come Boris Johnson: svelata la prima foto del film

Kenneth Branagh vestirà i panni di Boris Johnson in This Sceptred Isle e Sky ha svelato la prima foto dell'attore che interpreterà il primo ministro inglese

Kenneth Branagh è il protagonista di The Sceptred Isle, nuova serie Sky diretta da Michael Winterbottom. Nello show, Branagh vestirà i panni di Boris Johnson. Sky ha pubblicato la prima foto ufficiale tratta dalla serie e la somiglianza tra i due è davvero straordinaria.

Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson

Prodotta da Fremantle, Passenger e Revolution Films, The Sceptred Isle avrà Kenneth Branagh come suo protagonista nei panni di Boris Johnson. Sky ha pubblicato la prima fotografia ufficiale dello show è la somiglianza tra il protagonista di Tenet e il primo ministro inglese è strabiliante. La serie è stata annunciata a giugno 2020 e racconterà il governo di Boris Johnson durante la pandemia globale. Durante lo scorso marzo, il primo ministro inglese ha contratto il Covid ed è stato curato in ospedale per diverse settimane, sfiorando le condizioni critiche.

Relativamente alla sua serie, il regista Michael Winterbottom ha dichiarato: "Questa prima ondata di Covid sarà ricordata per sempre. Ognuno di noi è diventato consapevole dell'importanza della comunità e di quanto sia fondamentale combattere insieme contro un nemico invisibile. La nostra serie proverà a tenere insieme diverse linee narrative".

The Sceptred Isle, infatti, focalizzerà la sua attenzione sulla pandemia globale e sul modo in cui il governo del primo ministro Boris Johnson ha reagito. Ma non solo. Lo show, infatti, racconterà anche il punto di vista di moltissimi medici e impiegati nel settore sanitario. L'originale Sky sarà disponibile su Sky Atlantic e su NOW TV a partire dal 2022.