Ken Watanabe star in Fukushima 50, film sul disastro nucleare del 2011

Francesco Bellu

Ken Watanabe sarà il protagonista di Fukushima 50, film diretto da Setsuro Wakamatsu incentrato sulle conseguenze del terremoto, avvenuto l'11 marzo 2011 nella parte orientale del Giappone, che provocò uno tsunami con migliai di morti e gravi danni alla centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi.

Ken Watanabe sarà affiancato da Koichi Sato, insieme vestiranno i panni del soprintendente e del supervisore del reattore che, insieme ad altre 50 persone, rischiarono la vita rimanendo nell'impianto per prevenire la degradazione totale dell'uranio, impedendo così che le radiazioni si espandessero in tutta l'area. La storia è tratta dal libro inchiesta "On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi" di Ryusho Kadota ed in fase avanzata di produzione. L'inizio delle riprese è, infatti, programmato per questo fine novembre.

Sul progetto il regista Setsuro Wakamatsu ha dichiarato: "L'incidente di Fukushima ha scosso non solo il popolo giapponese ma anche il resto del mondo. Questo film parla dei lavoratori che si sono posti in prima linea ed hanno affrontato una crisi senza precedenti rischiando la propria vita per salvare le loro famiglie, la loro città natale e scongiurare un disastro di portata globale".

Ken Watanabe è ormai una presenza fissa a Hollywood, dove ha partecipato a blockbuster quali Batman Begins e Inception di Christopher Nolan oppure Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood, entrambi candidati all'Oscar. Prossimamente lo vedremo sul grande schermo in Godzilla: King of the Monsters, dove riprenderà il ruolo del capo della Monarch Ishiro Serizawa già interpretato nel precedente Godzilla di Gareth Edwards.