Ken il Guerriero: morto Masami Suda, animatore e character designer della serie

Masami Suda è morto il 1 agosto 2021, all'età di 77 anni, a causa di un tumore. La notizia della scomparsa dell'artista che ha dato vita a Ken il Guerriero è stata confermata da diverse riviste specializzate e da un post della Yamato Video.

Suda era stato character designer e direttore dell'animazione dell'anime di Ken il Guerriero ma - come ricorda Akiba Gamers - era stato anche animatore in Gatchaman e Hurricane Polymar, e più recentemente character designer per la serie animata di Yo-Kai Watch e key animator per il film di Inazuma Eleven.

"Abbiano appena ricevuto una notizia molto triste, il sensei Masami Suda ci ha lasciato dopo una lunga battaglia contro una tremenda malattia" - ha ricordato la casa editrice Yamato Video con un post sui social - "Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di tutte le persone che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene. Buon viaggio maestro"

Nato il 16 settembre 1943, Masami Suda è un veterano dell'animazione giapponese. Nei primi anni '60 ha iniziato a collaborare con la Tatsunoko, società di animazione giapponese, per la quale inizia a muovere i primi passi nella regia dell'animazione e il character design. Nel 1984 dà vita a quello che è il suo lavoro più riconosciuto, l'adattamento televisivo del manga Hokuto No Ken, in Italia noto come Ken il Guerriero. Oltre ad aver curato il character design e l'animazione dell'anime, Suda si è occupato del film d'animazione uscito due anni dopo.