Keke Palmer promuove i funghi allucinogeni: "Mi hanno fatto amare di più me stessa"

Keke Palmer ha recentemente condiviso la sua esperienza positiva con i funghi allucinogeni, dichiarando che per lei sono stati un aiuto per imparare ad amare di più se stessa.

L'attrice e cantante statunitense, Keke Palmer, ha condiviso la sua esperienza con i funghi allucinogeni. Secondo quanto dichiarato nell'ultimo episodio del suo podcast, Baby, This Is Keke Palmer, come riportato da ET, le esperienze psichedeliche vissute hanno portato elementi positivi nella vita della star.

"Mi ha fatto davvero amare molto me stessa", ha raccontato Keke Palmer. "E ricordo di essermi guardata allo specchio e di aver pensato, 'Sei assolutamente meravigliosa.' Ricordo che mi guardavo e pensavo: 'Ragazza, devi stare tranquilla' e tutto questo perché osservavo me stessa pensando di non aver mai realizzato di essere così bella", ha sottolineato l'attrice.

Keke ha ammesso: "Quando l'esperienza è terminata, mi sono sentita più vicina a me stessa. E' stato come se qualcuno mi avesse ricordato che sto percorrendo la strada giusta. Sono cose che ho sempre saputo, ma in quel momento è stato tutto così chiaro proprio per il modo in cui mi ha colpito".

Una consapevolezza che è legata anche all'amore per la recitazione: "Il motivo per cui amo interpretare i personaggi è perché mi permettono di scappare e di proiettare tutte le emozioni e preoccupazioni che provo riguardo al mio esistere in quanto essere umano".