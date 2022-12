Keke Palmer rivela di essere incinta mostrando il pancione al Saturday Night Live (VIDEO)

Keke Palmer, 29 anni, è incinta: l'attrice, che aspetta il suo primo figlio con il fidanzato Darius Jackson, ha messo a tacere le voci sul suo conto dando la notizia al mondo intero durante il suo monologo al Saturday Night Live di questo fine settimana.

"Sono particolarmente contenta di essere qui perché ci sono alcune voci in giro. Le persone dicono che Keke sta per avere un bambino. Keke è incinta. E voglio mettere le cose in chiaro: lo sono!", ha esclamato la Palmer, strappando la sua giacca e rivelando il pancione sul palco di SNL.

"Devo dire che è brutto quando le persone su Internet diffondono voci su di te. Ma è anche peggio quando hanno ragione. Voglio dire, stavo cercando di tenere questa notizia nascosta più a lungo possibile perché ho un sacco di cose da fare...", ha continuato la star. "La gente continuava a venire da me e dirmi 'congratulazioni', e io dicevo, 'Shh, potete smetterla?. Ho in ballo una sponsorizzazione di liquori".

"Scherzi a parte, in tutta onestà, questa è stata la benedizione più grande al mondo e sono così eccitata. Ragazzi, diventerò mamma", ha affermato Keke Palmer, prima di aggiungere: "Alcune persone credono che sia strano che io abbia un figlio perché sono diventata famosa quando ero una bambino. Dopotutto ho 29 anni, sono cresciuta, faccio sesso, possiedo una casa e ho preso d'assalto il Campidoglio il 6 gennaio. Tutte cose da adulti".