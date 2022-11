Keke Palmer: la star di Nope nel nuovo film dal regista di Hawkeye

Quest'anno Keke Palmer ha sicuramente dimostrato tutto il suo talento, sia con Nope che con Lightyear - La vera storia di Buzz; l'attuale fama dell'attrice sta inevitabilmente incuriosendo il grande pubblico, e in questi giorni un nome fra tutti volteggia nella sua community: Moxie, il nuovo film diretto da uno dei registi della serie tv Marvel Hawkeye.

Nope: Keke Palmer e Daniel Kaluuya in una scena

In base ad alcuni recenti report condivisi da Comickbook, sembrerebbe proprio che Keke Palmer verrà coinvolta in un nuovo film che vedrà al timone una delle due metà di Bert & Bertie, il duo che si è precedentemente occupato della regia di Hawkeye, partecipando anche alla produzione della pellicola.

Per adesso sappiamo solamente che Moxie si concentrerà sulla storia di una spogliarellista sboccata che fa infervorare l'FBI in grande stile, quando in qualche modo diventa la migliore candidata per l'innovativo programma dedicato alle nuove promesse.

Fra le altre cose, in questo periodo c'è stata anche una petizione dei fan Marvel che la vorrebbero nel cast del futuro film sugli X-Men come Anna Marie / Rogue. Dopo averci scherzato su ad Halloween l'attrice ha confermato che ad oggi non c'è nessuna certezza in merito, pur non disegnando affatto la parte.