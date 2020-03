Keira Knightley non farà più scene di nudo: ecco perché

L'attrice britannica Keira Knightley dichiara che non farà mai più una scena di nudo in un film, per evitare che finisca poi su siti porno.

Keira Knightley dice addio alle scene di nudo per evitare che finiscano su siti porno. L'attrice si apre in un'intervista con Financial Times e racconta del suo nuovo rapporto con il nudo nei suoi film, oggi diventato altamente rischioso a causa della rapida diffusione di materiale attraverso internet, che rischia di decontestualizzare completamente una scena.

Keira Knightley in una scena di The Jacket

Dopo la nascita delle figlie, il rapporto di Keira Knightley con il proprio lavoro ha subito dei grossi cambiamenti. Non che l'attrice si penta di aver girato scene di nudo in passato: "Non ho mai fatto niente che mi facesse sentire a disagio. Sono molto felice con il mio corpo."

La scelta di rinunciare alle scene di nudo è quindi dettata dalle nuove necessità di Knightley, che non ha più voglia di "starsene lì davanti a un'intera troupe", ma anche dalla piega che il mondo della distribuzione di audiovisivi ha preso con l'avvento di internet. Ovunque sono ormai disponibili scene di nudo o di sesso prese da film e private del loro contesto narrativo originale, che espone i corpi degli interpreti come mai prima. Per non parlare dei video deepfake con volti di celebrità montati su corpi di professionisti del porno.

Annunciando la sua volontà di non fare mai più scene di nudo, Keira Knightley punta a riprendere per quanto possibile il controllo sull'utilizzo grafico del suo corpo, molto spesso centro focale dell'attenzione mediatica e materiale riciclabile per siti porno. Dal 13 marzo, Knightley tornerà al cinema con Misbehaviour, film dedicato alla protesta del Women's Liberation Movement che interruppe il concorso di Miss Mondo nel 1970 con pistole giocattolo e finte bombe.