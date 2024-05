Keeper: Tatiana Maslany protagonista del prossimo terrificante horror di Osgood Perkins

Dopo il tanto atteso e terrificante Longlegs con protagonista Nicolas Cage, Osgood Perkins dirigerà l'inquietante horror Keeper, interpretato da Tatiana Maslany, attrice di Orphan Black e She-Hulk.

Neon, che distribuisce Longlegs, ha acquisito i diritti di Keeper, che avrà come protagonista anche Rossif Sutherland di Possessor. La notizia è stata data da Deadline.

Nicolas Cage: la campagna promozionale per l'horror Longlegs è "terrificante"

She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany in una scena della serie Marvel

Alcuni dettagli

Keeper segue una coppia che fugge per un romantico weekend di anniversario in una baita isolata. Quando Malcolm (Sutherland) torna improvvisamente in città, Liz (Maslany) si ritrova isolata e in presenza di un male indicibile che svela gli orribili segreti della baita.

Osgood Perkins, figlio dell'attore di Psycho Anthony Perkins, ha costruito un'ammirevole carriera da regista nel campo dell'horror con The Blackcoat's Daughter e Gretel e Hansel. Longlegs, che vede l'agente dell'FBI Maika Monroe a caccia del serial killer di Nicolas Cage, sta già raccogliendo gli elogi della critica. Perkins ha in cantiere anche un adattamento di The Monkey di Stephen King, di cui Maslany sarà protagonista insieme a Theo James ed Elijah Wood.

Tatiana Masalny è forse più nota per il suo lavoro televisivo, ma è apparsa in un interessante mix di film, tra cui Destroyer di Karyn Kasuma, Le cronache dei morti viventi di George A. Romero e Licantropia Apocalypse di Brett Sullivan.

Rossif Sutherland ha recitato in Possessor, Orphan: First Kill e The Retreat di Brandon Cronenberg.