Keep Breathing, su Netflix in streaming da oggi

Keep Breathing, il nuovo survival thriller, sbarca su Netflix a partire da oggi 28 luglio 2022 con i sei episodi della prima stagione, già disponibile in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

La miniserie, che si preannuncia ricca di tensione e azione, è ideata dai creatori di Blindspot Martin Gero e Brendan Gall, e trova come sua assoluta protagonista Melissa Barrera, uno dei volti dell'ultimo Scream - e che ritroveremo nel sequel del prossimo anno. Keep Breathing inizia con un aeroplano in difficoltà che finisce per schiantarsi nel bel mezzo del nulla in Canada. Una sola donna, Liv, un avvocato di New York, deve riuscire a sopravviere a una situazione al limite del possibile, tra natura, elementi e nemici inattesi.

Nel cast troviamo anche Jeff Wilbusch, uno dei volti dell'acclamata serie Unhortodox, Juan Pablo Espinosa, Austin Sowell e Florencia Lozano. La serie è scritta e prodotta a livello esecutivo da Gero e Gall; Maggie Kiley (Dr. Death, American Horror Story) ha diretto i primi tre episodi, mentre a Rebecca Rodriguez (Snowpiercer) è stata affidata la regia degli ultimi tre capitoli della miniserie autoconclusiva.