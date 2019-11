Keanu Reeves: Joe Russo conferma lo sviluppo di Past Midnight, in cui sarà un supereroe

Keanu Reeves sarà un supereroe in un film prodotto da Joe Russo, attualmente in fase di sviluppo, intitolato Past Midnight.

Keanu Reeves dovrebbe essere il protagonista del film Past Midnight e il regista Joe Russo ha confermato che il progetto, di cui sarà uno dei produttori, è in fase di sviluppo e mostrerebbe l'attore con un ruolo da supereroe.

Il filmmaker, reduce dal successo del cinecomic campione di incassi Avengers: Endgame e attualmente impegnato nelle riprese di Cherry, ha confermato che il progetto esiste e non si trattava solo di una voce diffusa online. Joe Russo, commentando il potenziale film che mostrerebbe Keanu Reeves in versione supereroe, ha dichiarato: "Past Midnight è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Quindi probabilmente è meglio non parlarne, ma è uno script affascinante".

Il lungometraggio era stato annunciato due anni fa e vedrà coinvolti come produttori Joe e Anthony Russo. Alla regia era stato annunciato Rick Famuyiwa, mentre la sceneggiatura dovrebbe essere firmata da TJ Fixman. Il film dovrebbe essere realizzato per Netflix e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli, considerando che è ancora nelle prime fasi della sua creazione.

Keanu, da tempo, è indicato anche tra i nomi che i vertici della Marvel vorrebbero coinvolgere nella realizzazione di uno dei loro adattamenti dei fumetti e, nei prossimi mesi, sarà impegnato anche nelle riprese del nuovo capitolo della saga di Matrix.