Keanu Reeves protagonista stasera in TV con i thriller Reazione a catena e The Watcher

Keanu Reeves assoluto protagonista stasera in TV: ci farà compagnia infatti con un due film thriller, in prima e in seconda serata, ben distribuito tra RAI e Mediaset, prima con Reazione a catena, durante la notte con The Watcher.

Reazione a catena, in onda su Rai Movie alle alle 21:10

Chicago, anni 90. Eddie Kasalivich (Keanu Reeves), studente dell'università di Chicago, lavora per un team scientifico che ha scoperto una nuova fonte di energia ecologica. Quando uno dei responsabili del progetto viene assassinato, e il prototipo rubato, le accuse ricadono su Eddy e la collega Lily Sinclair (Rachel Weisz), che sono così costretti a fuggire. Reazione a catena, un thriller pieno d'azione, è stato diretto da Andrew Davis nel 1996 e vede nel cast anche la presenza di Morgan Freeman.

The Watcher, in onda su Rete 4 alle ore 00:52

La locandina di The Watcher

Dopo aver dato la caccia, per otto anni, a un serial killer, l'agente dell'FBI Joel Campbell (James Spader), in preda a un forte esaurimento nervoso, si dimette dal Bureau e si trasferisce da Los Angeles a Chicago. L'omicidio di una giovane lo riporta, però, sulle tracce di Griffin (Keanu Reeves), lo psicopatico che ha invano inseguito nelle strade di Los Angeles. Diretto nel 2000 da Joe Charbanic, The Watcher, che vede nel cast anche Marisa Tomei nei panni della terapista Polly Beilman, non rappresenta certo la miglior prova attoriale di Keanu Reeves che, "grazie" a questo film è stato tra i nominati a Peggior attore non protagonista durante i Razzie Awards del 2000.