Keanu Reeves: da stasera sul canale 20 di Mediaset il ciclo di film con il divo di Matrix

Keanu Reeves è il protagonista del ciclo di film a lui dedicato che parte stasera sul canale 20 di Mediaset, alle ore 21:04, e farà compagnia al pubblico per otto settimane.

Keanu Reeves Legend, questo il nome scelto per la rassegna, debutterà oggi, 27 febbraio, con il cult L'avvocato del diavolo, dove l'attore interpreta Kevin Lomax, un giovane avvocato di successo della Florida. Non ha mai perso una causa, benchè talvolta consapevole della colpevolezza dei propri clienti. L'eco dei suoi successi giunge all'orecchio di John Milton, fondatore e capo di uno degli studi legali più prestigiosi di New York, che gli fa un'offerta a dir poco allettante.

Titoli leggendari, dalla venerata trilogia di Matrix (in attesa del quarto capitolo, nelle sale nel 2021) a L'avvocato del diavolo, con l'attore che, già famosissimo negli anni Novanta, oggi vive oggi un sorprendente boom di popolarità. Circostanza frutto dei film girati (come la serie di John Wick) e perché Keanu Reeves è riconosciuto come una delle star di più gentili e disponibili, sia nella vita quotidiana che nel rapporto coi fan.

Un periodo d'oro per il mitico Neo, che in passato ha vissuto momenti terribili (i genitori divorziati, la dislessia, le difficoltà a scuola, la perdita dell'amico River Phoenix, la morte prima della figlia e poi della ex compagna, un grave incidente con la moto, la leucemia dell'amata sorella) e che la rete Mediaset diretta da Marco Costa intende celebrare con un ciclo di film ad hoc.