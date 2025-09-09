Keanu Reeves spera di tornare nell'universo di Cyberpunk 2077

La star del cinema ha confermato che sarebbe interessato a riprendere il ruolo di Johnny Silverhand nei prossimi progetti.

Keanu Reeves è stato più volte coinvolto nel mondo dei videogiochi e, in una nuova intervista, ha rivelato che sarebbe interessato a essere coinvolto in Cyberpunk 2.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo da tempo tra le fila di CD Projeckt Red, tuttavia per ora non è stato svelato se la star del cinema sarà nuovamente chiamata dai realizzatori per dare il proprio contributo.

Il possibile ritorno di Johnny Silverhand

Parlando del sequel di Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ha dichiarato che sarebbe interessato a tornare: "Assolutamente. Adorerei interpretare di nuovo Johnny Silverhand". La star, tuttavia, non ha svelato a IGN se ha già parlato con i responsabili di CD Projekt Red.

Nel gioco originale Johnny era una rockstar che aveva un braccio bionico e la cui coscienza era stata impiantata in un biochip militare. Il suo destino, considerando le modalità del gioco, dipendeva molto dalle scelte compiute dagli utenti.

Il futuro di Reeves in Cyberpunk

L'attore aveva dato voce nel 2020 a Silverhand ed era stato coinvolto nella motion capture necessaria a replicare i suoi movimenti e il suo aspetto nel videogioco. Il personaggio interpretato da Keanu era poi ritornato per l'espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, messa in vendita nel 2023, che introduceva nuove storie, personaggi e location.

In quell'occasione era stato coinvolto anche Idris Elba nel ruolo dell'agente della Federal Intelligence Agency chiamato Solomon Reed.

La star di Luther, in un'intervista, aveva poi svelato che sperava di recitare accanto a Reeves in un film live-action tratto dal gioco: "Penso che se si potesse realizzare una versione live-action insieme, potrebbe essere Cyberpunk 2077 e credo che il mio personaggio e il suo insieme sarebbero 'Wow'. Quindi parliamone e facciamolo diventare una realtà".