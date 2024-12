Idris Elba vuole recitare con Keanu Reeves in un film tratto da Cyberpunk 2077

Idris Elba e Keanu Reeves hanno lavorato entrambi a Sonic 3 - Il Film e l'attore britannico ha ora rivelato che spera di poter collaborare nuovamente con il collega in occasione di un lungometraggio tratto dal videogioco Cyberpunk 2077.

La star di Luther è stato coinvolto nel franchise videoludico nel 2023, con la parte di Soloman Reed.

La speranza di Elba

Secondo Idris Elba, un film di Cyberpunk 2077 potrebbe avere un adattamento in grado di soddisfare i fan. L'attore, intervistato da Screen Rant, ha quindi aggiunto, parlando di Keanu Reeves: "Penso che se si potesse realizzare una versione live-action insieme, potrebbe essere Cyberpunk 2077 e credo che il mio personaggio e il suo insieme sarebbero 'Wow'. Quindi parliamone e facciamolo diventare una realtà".

Nel 2023 era stato annunciato che CD Projekt Red, creatori del gioco, avevano stretto un accordo con Anonymous Content per realizzare un adattamento destinato al grande schermo. Per ora, tuttavia, non sono emersi aggiornamenti o dettagli riguardanti il progetto in fase di sviluppo.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

I dettagli del videogioco

Cyberpunk 2077 è ambientato a Night City, una megalopoli americana controllata da corporazioni e alle prese con dilaganti guerre tra bande. Nel 2077, il fixer locale Dexter DeShawn assume un personaggio V, controllato dal giocatore, e il delinquente locale Jackie Welles per rubare un biochip della Arasaka Corporation. Dopo aver completato la loro missione, assistono all'omicidio del leader della megacorp Saburo Arasaka per mano del figlio Yorinobu che insabbia l'omicidio come un avvelenamento.

Durante la fuga, Jackie viene ferito a morte e la custodia del chip viene danneggiata, costringendo V a inserire il biochip nel cyberware della sua testa. DeShawn spara a V e lo abbandona in una discarica, ma V si risveglia e si ritrova alle prese con il fantasma digitale del veterano di guerra, diventato una rock star, Johnny Silverhand (Keanu Reeves), morto nel 2023 durante un tentativo di attacco termonucleare.