Keanu Reeves ha soccorso Octavia Spencer con l'auto in panne prima che diventasse famosa

Keanu Reeves è l'uomo più gentile, oltre che più affascinante, del pianeta Terra. L'ennesima conferma arriva dalla collega Octavia Spencer che ha svelato di quella volta che Keanu si fermò a soccorrerla quando, prima di diventare famosa, era rimasta per la strada con l'auto in panne.

Venezia 2017: una sorridente Octavia Spencer al photocall di The Shape of Water

Nel corso del talk show di Meredith Vieira, Octavia Spencer ha reso pubblico un episodio avvenuto negli anni '90, quando si era trasferita da poco a Los Angeles per provare a intraprendere la carriera d'attrice. All'epoca la Spencer aveva pochi soldi e andava a giro con un'auto scassata che un giorno si è fermata per strada.

"La mia auto si è fermata nel mezzo di un'intersezione trafficata e io parcheggiavo sempre sotto gli alberi perciò l'auto era ricoperta di escrementi, non la lavavo mai" ha ricordato l'attrice.

"Avevo un'audizione, ma l'auto si è rotta e nessuno si fermava ad aiutarmi perché la macchina era così sporca, questo finché non è apparso Keanu Reeves. Era in moto, aveva un elmetto in testa e occhiali da sole. Si è fermato e mi ha chiesto 'Hey, hai bisogno d'aiuto?' Stavo per farlo entrare in auto e spingere e lui ha detto 'No, no, spingo io'. Ho pensato 'Oh no, adesso toccherà la mia auto!' Ero mortificata".

Per ringraziare l'attore, da allora Octavia Spencer va a vedere ogni suo nuovo film al cinema: "Vado a vedere ogni suo nuovo film nel weekend di uscita, qualunque esso sia, perché credo che sia una cosa carina da fare".