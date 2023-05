Keanu Reeves ha soccorso Kate Beckinsale che rischiava di restare senza mutande sul red carpet di Cannes

Keanu Reeves eroe a tutto tondo, anche con l'abbigliamento. Kate Beckinsale ha ricordato quella volta in cui il divo è intervenuto in suo soccorso sul red carpet di Cannes dopo che un malfunzionamento del suo abito rischiava di mostrarla senza mutande.

Ospite di un evento di beneficenza tenutosi quest'anno a Cannes, Kate Beckinsale ha ricordato la sua prima incursione al festival, nel 1993, per la premiere di Molto rumore per nulla, rivelando il provvidenziale intervento di Keanu Reeves che l'ha aiutata a coprire le pudenda dopo che alcuni bottoni erano saltati.

"Avevo comprato il body nel negozio Sock Shop all'aeroporto e quando sono salita in macchina per recarmi alla premiere con Denzel e Pauletta Washington, tutti i bottoni automatici nel cavallo si sono aperti e si è alzato come una tapparella" ha ricordato Kate Beckinsale in un post su Instagram corredato da una foto significativa. "Non ho ritenuto opportuno mettere le mani nelle mie parti intime con tutti noi nella parte posteriore della macchina, quindi sono stata presa dal panico in silenzio."

L'attrice prosegue: "Ho messo piede sul red carpet più grande della mia vita e ho sussurrato a Keanu e Robert Sean Leonard cosa era successo. In questa foto io tengo abbassato il tassello anteriore del body e loro due tengono il tassello posteriore. Leggende assolute che potrebbero non aver nemmeno compreso appieno la fisica di ciò che stava accadendo o addirittura sentito la parola 'tassello' prima, ma entrambi sono intervenuti per salvarmi senza fare domande".