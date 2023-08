Keanu Reeves nelle prime immagini del documentario sulla Brawn GP

Nelle scorse ore sono state diffuse le prime immagini di Brawn: The Impossible Formula 1 Story che mostrano la star Keanu Reeves che intervista personaggi come Jenson Button e Ross Brawn.

La serie in quattro parti racconta la storia di come il team Brawn, a corto di personale, di finanziamenti e indipendente dopo l'addio della Honda l'anno precedente, nel 2009 vinse il campionato del mondo. La serie sarà trasmessa in anteprima su Disney+ nel corso dell'anno.

Precedentemente noto come Honda, il team cambiò denominazione in Brawn GP dopo l'acquisto da parte del tecnico Ross Brawn, che la comprò per la cifra simbolica di una sterlina. L'Honda si era tirata indietro dopo le perdite dovute alla crisi economica globale del 2008, lasciando però le poche risorse ancora disponibile al neo-team.

Brawn aveva però sfruttato il cambio di regolamento previsto per il 2009 cogliendo una zona grigia e ideando una vettura in grado di andare più veloce della concorrenza di parecchi secondi. Grazie all'introduzione dei diffusori, le prestazioni della Brawn GP permisero alla squadra di conquistare parecchie gare nella prima parte di campionato e subito dopo di amministrare l'ernome vantaggio accumulato in classifica a causa dell'impossibilità a costruire aggiornamenti per la mancanza di budget.

Jenson Button, da pilota quasi senza vettura per il 2009, diventò campione del mondo, conquistando con Rubens Barrichello anche il titolo costruttori per il team.