Keanu Reeves potrebbe tornare in Cyberpunk 2077: il creatore lo invita a riportare in vita Johnny Silverhand

L'autore Mike Pondsmith ha avanzato la proposta di far tornare la star di John Wick e Matrix nel personaggio in un nuovo progetto.

Keanu Reeves potrebbe tornare ad interpretare Johnny Silverhand, celebre personaggio di Cyberpunk 2077, in un nuovo capitolo del franchise videoludico.

A parlarne, nel corso di una recente diretta streaming, è stato proprio il creatore di Cyberpunk, Mike Pondsmith, che ha commentato l'interesse esplicito di Reeves a riprendere il ruolo.

Mike Pondsmith invita Keanu Reeves a tornare in Cyberpunk 2077

"Non molto tempo fa ho visto che Keanu avrebbe voluto trovare un modo per tornare dalla morte e interpretare di nuovo Johnny" ha dichiarato Pondsmith "Ho dei modi per farlo, Keanu, contattami".

Keanu Reeves in una scena di John Wick

In che modo Johnny potrebbe tornare? Pondsmith non ha rivelato ulteriori dettagli ma in effetti, in passato Keanu Reeves aveva già espresso il proprio interesse nel tornare ad interpretare il protagonista di Cyberpunk 2077.

Il possibile ritorno di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Le parole di Keanu Reeves e le più recenti di Mike Pondsmith hanno suscitato grande entusiasmo per un possibile ritorno del personaggio e una nuova collaborazione all'orizzonte tra i due.

Tuttavia, mancano ancora comunicazioni ufficiali da parte di CD Projekt Red. Poco tempo fa, Pondsmith aveva fornito ulteriori dettagli sul ritorno del franchise con il sequel Project Orion, pur non essendone coinvolto in maniera diretta.

In passato, Keanu Reeves ha concesso il suo aspetto fisico e la sua voce per il personaggio di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, ma in precedenza era apparso anche in altri videogiochi come Enter the Matrix nel ruolo di Neo, legato alla trilogia cinematografica di Matrix. Il suo nome e la sua immagine sono stati utilizzati anche in altri titoli come PayDay 2 (con il personaggio di John Wick) e la nella skin ufficiale in Fortnite, come parte di crossover promozionali. Keanu Reeves è una delle star action più famose del mondo del cinema e anche per questo motivo è molto ambito anche dall'universo videoludico.