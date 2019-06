Keanu Reeves: Marvel sta cercando di convincerlo a recitare in un cinecomic

Keanu Reeves potrebbe ottenere un ruolo nel Marvel Cinematic Universe: a confermarlo è stato Kevin Feige durante gli incontri con la stampa in corso a Londra per l'arrivo nei cinema di Spider-Man: Far From Home.

Il sito ComicBook.com ha infatti posto una domanda relativa alla star, ottenendo un'interessante risposta che farà felice i fan.

Il presidente dei Marvel Studios ha rivelato: "Parliamo con Keanu Reeves per quasi tutti i film che realizziamo". Feige ha quindi proseguito sottolineando: "Ne discutiamo con lui. Non so quando, se o se accadrà mai che entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe, ma vorremmo capire il modo giusto per farlo".

Il produttore ha spiegato che la situazione è un po' come quella avvenuta con Jake Gyllenhaal: l'attore era da tempo tra i nomi che avrebbero voluto coinvolgere e si è dovuto attendere il ruolo perfetto, in questo caso Mysterio in Spider-Man: Far From Home, per convincerlo a debuttare nei cinecomic.

Reeves, recentemente, ha rivelato che potrebbe essere interessato a interpretare Wolverine, personaggio ora a disposizione degli autori della Marvel, e i fan hanno persino dato il via a una petizione per provare a convincere i produttori a farlo diventare l'erede di Hugh Jackman.

Nell'attesa i fan di Keanu possono vederlo in azione nella commedia Always Be My Maybe e, ma solo nella versione originale del film, in versione animata con il ruolo di Duke Caboom in Toy Story 4.

Belli e dannati, 25 anni dopo: il ricordo del film con River Phoenix e Keanu Reeves