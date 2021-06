Keanu Reeves e John Krasinski tra le star coinvolte nel film animato DC League of Super Pets

League of Super Pets è il nuovo film animato tratto dai fumetti della DC e Dwayne Johnson ha svelato che tra le star coinvolte ci sono anche Keanu Reeves e John Krasinski.

Il video, accompagnato dalle note del tema musicale composto da John Williams per Superman, mostra il cane Krypto in azione per poi svelare gli attori coinvolti.

Il progetto League of Super Pets sarà scritto e diretto da Jared Stern e il lungometraggio arriverà nelle sale americane tra un anno, il 20 maggio 2022.

Il film animato sarà co-diretto da Sam Levine e proporrà sul grande schermo per la prima volta le avventure del miglior amico di Superman. Dwayne Johnson avrà il ruolo di Krypto e sarà coinvolto come produttore.

Kevin Hart sarà Ace e tra gli interpreti spazio anche a Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna e Keanu Reeves. La produzione non ha però svelato i personaggi che ha affidato alle star del cinema.

Il lungometraggio animato si basa sui personaggi dei fumetti della DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Nel team della produzione ci saranno anche Patricia Hicks, Jared Stern, Dany Garcia e Hiram Garcia, in collaborazione con Jon Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller.