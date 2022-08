Keanu Reeves si imbuca al matrimonio di una coppia di fan (FOTO)

Keanu Reeves si è presentato al ricevimento di nozze di una coppia britannica dopo che lo sposo lo aveva casualmente incontrato presso il bar dell'hotel in cui entrambi alloggiavano.

Keanu Reeves ha confermato ancora una volta di essere una delle celebrità più straordinarie e amate di sempre: questa volta la star di John Wick si è imbucata al matrimonio di una coppia di fan, rendendo ancora più speciale il loro grande giorno.

Considerando le storie che sono state raccontate dai fan nel corso degli anni non è affatto una sorpresa che Reeves abbia deciso di prendere parte ad un matrimonio lo scorso fine settimana. Secondo quanto raccontato dalla moglie, Keanu avrebbe incontrato lo sposo al bar dell'hotel in cui alloggiava e avrebbe accettato di prendere parte alla cerimonia su richiesta dello sconosciuto.

James e Nikki Roadknight sono rimasti letteralmente senza parole quando la star hollywoodiana si è presentata al loro ricevimento di nozze dopo che James lo aveva incontrato chiedendogli di fare un salto "per salutare tutti e bere qualcosa", secondo quanto riportato da Newsweek. Apparentemente la coppia non aveva idea se l'avrebbe fatto o meno ma oggi entrambi sanno che Keanu è un uomo di parola e soddisfa sempre le richieste dei fan.

"Mio marito l'ha visto nell'area del bar e gli ha detto che si era appena sposato e ha invitato Keanu a venire a salutarci e bere qualcosa con noi se voleva", ha raccontato Nikki. "E' stato molto amichevole e gentile e ha detto che l'avrebbe fatto sicuramente. Non ne eravamo certi ma quando è arrivato ho pensato che è stato bello che mio marito gli abbia parlato. È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro."