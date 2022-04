Keanu Reeves: il matrimonio in vista con la sua compagna?

L'uomo più gentile di Hollywood sarebbe pronto per sposarsi. A quanto pare, infatti, il matrimonio tra Keanu Reeves e la sua compagna, Alexandra Grant, sembrerebbe essere alle porte!

Keanu Reeves è stato visto lo scorso mese fare shopping alla ricerca di un anello e, secondo quanto riportato da una fonte segreto di OK! Magazine, l'attore avrebbe chiesto all'artista di sposarlo. La fonte ha dichiarato: "Keanu ha chiesto alla sua compagna di sposarlo dopo un periodo trascorso in Europa per le riprese di un film. L'attore si è reso conto di non poter vivere senza di lei".

La fonte, inoltre, ha chiamato in ballo anche Sandra Bullock e ha dichiarato: "Tutto merito di una chiacchierata con Sandra, la sua vecchia amica, che lo ha finalmente convinto a sposarsi". Keanu Reeves e Alexandra Grant si sono conosciuti nel 2009 ma hanno iniziato a frequentarsi in modo più serio soltanto intorno al 2018, per poi uscire allo scoperto con i media nel 2019.

Ben presto, l'artista ha conquistato il cuore di tutti quanti. Beh, ecco, a quanto pare, la coppia Keanu Reeves - Alexandra Grant si affermerà come una delle più simpatiche e gentili di Hollywood!