Keanu Reeves: il giovane fan dell'incontro virale si apre su com'è stato parlare con la star

Keanu Reeves si è guadagnato la reputazione di essere un vero e proprio gentiluomo nella vita reale e, dopo tutti questi anni, quella reputazione continua a trovare conferma in ogni persona che incontra: l'ultimo incontro virale risale allo scorso fine settimana quando l'attore di Matrix, che stava viaggiando da Londra a New York, ha salutato un fan di 14 anni che si era avvicinato per salutarlo.

L'incontro è sfociato in un altro momento virale per Reeves visto che, come accade sovente, Keanu si è preso del tempo per rispondere alle domande del ragazzo e per firmare un autografo, con il solito modo di fare dolce e gentile che lo contraddistingue. Il ragazzo al centro di questa vicenda ha deciso di parlare della sua esperienza, raccontando l'incontro dal suo punto di vista.

Alex Katsanos è il nome dell'adolescente in questione, un fan autoproclamato della trilogia di Matrix: "Quando siamo saliti sull'aereo ero abbastanza sicuro di averlo visto, sono un suo fan, ma è entrato così velocemente che non ero certo al 100%. Per tutto il volo da Londra ho pensato: 'E se fosse lui? Cosa dovrei dire? Cosa dovrei fargli firmare?'".

Parlando con ET, il quattordicenne ha detto di essersi rivolto a Internet per scoprire se la star fosse stata a Londra e alla fine ha scoperto che era stata avvistata al Gran Premio di Formula 1 e questo lo ha reso più "fiducioso" di poter essere effettivamente in presenza di Keanu Reeves.

Alex Katsanos ha quindi raccontato come si è svolta la loro conversazione: "È stata una chiacchierata molto naturale. È stato molto gentile e abbiamo avuto un'ottima conversazione per circa 10 minuti mentre aspettavamo i nostri bagagli. Ancora non riesco a credere di aver avuto non solo la possibilità di vederlo, ma anche di avere una conversazione con lui e ottenere il suo autografo. Questa è una cosa irripetibile ed è stato incredibile."