Keanu Reeves, le foto del suo "sosia" spiazzano i fan: ecco perché

Attenzione, Keanu Reeves: c'è un tuo sosia in giro per il Maryland, e sembrerebbe proprio che qualcuno lo abbia scambiato davvero per te. E come se non bastasse, questo sosia ha posato per foto che sono state molto criticate.

Come riporta anche PopCulture, a uno show di motociclismo del Maryland, un uomo con indosso una bandiera della Confederazione e con dietro diversi cartelli pro Donald Trump avrebbe approcciato un altro uomo per delle foto, credendolo l'attore di Matrix e John Wick.

Effettivamente, a prima vista, e forse più da lontano, potrebbe anche sembrare, visti i capelli e la barba... Ma basta un'occhiata meno superficiale per vedere che non si tratta davvero di Keanu Reeves.

Tuttavia, Bill Montanary (questo il nome del supporter di Trump) ne è proprio convinto, e ha postato su facebook le foto "con l'attore" di cui sembra andare molto fiero, aggiungendo anche che lo stesso Reeves è un supporter di Trump.

Il post ha fatto, come prevedibile, il giro del web, e ora è diventato virale. In molti si sono divertiti a commentare con battute del tipo "Ehi, quel tipo sta mettendo a disagio Fake Keanu" (e, in effetti, il sosia di Reeves non sembra molto felice... Sarà una fedele imitazione di Sad Keanu?); "Ma Keanu è sotto Prednisone (un tipo di steroide)?"; o anche "E noi che pensavamo che Rob Lowe venisse male in bassa definizione..."

And we thought Rob Lowe with cable was bad.... pic.twitter.com/DWDPVpCwNw — Wallace Ritchie (@WallaceRitchie) February 15, 2020

Insomma, il finto Keanu Reeves ha creato abbastanza sconvolgimento in giro per l'internet.