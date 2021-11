Keanu Reeves: "Entrare a far parte dell'universo Marvel sarebbe un onore"

Keanu Reeves, star di Matrix Resurrections e Constantine, ha dichiarato che per lui 'entrare a fare parte del Marvel Cinematic Universe sarebbe un onore.'

Keanu Reeves, durante un Q&A di Esquire, ha risposto alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto di commentare le voci secondo le quali l'attore sarebbe vicino ad entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

"Se mi unirò all'universo Marvel? Non è qualcosa di più di un universo? Un multiverso, un Marvel-verso... Sarebbe un onore." Ha spiegato Reeves. "Ci sono dei registi davvero incredibili in quel mondo e stanno facendo qualcosa che nessuno ha mai fatto prima d'ora. È speciale come dimensioni, ambizioni, produzione. La risposta è si, sarebbe davvero bello farne parte."

L'attore ha perfino confessato di aver desiderato ardentemente, molti anni fa, di avere la possibilità di interpretare un membro degli X-Men: "Quando ero un bambino ho sempre voluto interpretare Wolverine ma ora è troppo tardi... e va bene così, non è un problema per me."

La notizia secondo la quale Keanu Reeves sarebbe in procinto di entrare nel MCU circola ormai da anni; nel 2019, ad esempio, Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, aveva confessato: "Parliamo con lui quasi ogni volta che dobbiamo fare un film. Parliamo con lui riguardo il quando e il come potrebbe unirsi all'Universo Cinematografico Marvel, ma vogliamo davvero trovare la maniera giusta di farlo."