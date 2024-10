Keanu Reeves debutta a Indianapolis con un incidente in pista: "è stato incredibile"

Keanu Reeves, famoso per i suoi ruoli in "Matrix" e "John Wick", ha vissuto un momento di grande tensione durante il suo debutto nelle corse automobilistiche professionistiche alla Toyota GR Cup Series, tenutasi sabato all'Indianapolis Motor Speedway. L'attore, che ha partecipato alla competizione alla guida della sua Toyota n. 92, ha perso il controllo della vettura durante il nono giro della gara.

Keanu Reeves sfiora il disastro a Indianapolis

Mentre stava affrontando una curva, Reeves è andato in testacoda, finendo fuori pista sull'erba, mancando per un soffio una collisione con un'altra auto. Nonostante lo spavento, l'attore 60enne è rimasto illeso e, sorprendentemente, è riuscito a rimettersi in corsa, concludendo la gara in 25ª posizione su 35 partecipanti.

Un giovane Keanu Reeves

Reeves si era qualificato 31° e ha dimostrato la sua tenacia completando l'intera gara di 45 minuti, pronta a correre nuovamente la domenica. La sua partecipazione alla GR Cup è stata anche un'occasione per promuovere la sua graphic novel "The Book of Elsewhere".

Questa non è la prima esperienza di Reeves nelle corse: l'attore aveva già gareggiato nel 2009, vincendo la Toyota Grand Prix of Long Beach riservata alle celebrità. Oltre al cinema, Reeves è da sempre appassionato di motori, partecipando a numerosi eventi sportivi, tra cui il Gran Premio di Germania del MotoGP e la Formula 1.

Nonostante l'incidente, Reeves ha dimostrato di avere la stessa determinazione che lo ha reso una star nel mondo del cinema, affrontando ogni sfida con il suo caratteristico stile calmo e imperturbabile.