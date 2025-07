Keanu Reeves è un angelo nel trailer della commedia Good Fortune

Keanu Reeves è l'angelo Gabriel nella nuova commedia scritta e diretta da Aziz Ansari, intitolata Good Fortune, di cui online è stato condiviso il trailer ufficiale.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, in programma nel mese di settembre, e debutterà poi nei cinema americani il 17 ottobre grazie a Lionsgate.

Cosa racconta Good Fortune

Il film racconterà la storia di un angelo, dalle buoni intenzioni ma un po' incapace. Il protagonista di Good Fortune è infatti Gabriel (Keanu Reeves) che si ritrova coinvolto nella vita di un lavoratore autonomo in difficoltà (Aziz Ansari) e di un investitore benestante (Seth Rogen).

Nel cast della commedia ci sono inoltre Sandra Oh, star di Grey's Anatomy e Killing Eve, e Keke Palmer.

Ecco il primo trailer di Good Fortune, film che segna il ritorno di Keanu Reeves nelle sale cinematografiche dopo l'apparizione in Ballerina, di cui potete leggere la nostra recensione, lo spinoff al femminile della saga di John Wick.

Le anticipazioni del trailer

Nel video viene anticipato che Gabriel chiederà alla sua collega Martha, il personaggio affidato a Sandra Oh, se può ottenere degli impegni più significativi perché vuole guidare le persone e cambiare la loro vita. Poco dopo Gabriel si imbatte nel personaggio interpretato da Ansari, notando la sua situazione difficile, dopo che ha perso il lavoro e sta dormendo nella sua macchina, e decidendo di intervenire nonostante, abitualmente, il suo compito sia di salvare chi è alla guida e sta per fare un incidente perché sta scrivendo dei messaggi al telefono. Jeff, invece, sembra avere tutto quello che si potrebbe desiderare, e Gabriel decide di dimostrargli che si sta sbagliando, scambiando la vita ai due uomini. Entrambi impareranno qualcosa di importante, mentre anche Gabriel entrerà in crisi.