Keanu Reeves e Alex Winter in versione Bill & Ted inviano un video messaggio ai diplomati del 2020

Keanu Reeves e Alex Winter, le star del film Bill and Ted, hanno inviato un video messaggio agli studenti del liceo San Dimas, in California, dove è ambientato il film del 1989.

Le due star hanno avuto modo di offrire le proprie parole di incoraggiamento agi teenager che hanno potuto festeggiare la fine del loro percorso scolastico solo tramite una cerimonia virtuale.

Le due star si sono presentate nel video come i "Wyld Stallyns", ovvero il gruppo musicale di Bill e Ted nella finzione. Alex Winter ha quindi dichiarato: "Sappiamo che attualmente è un periodo difficile e state avendo questa cerimonia del diploma in modo virtuale. Vogliamo augurarvi buona fortuna per il vostro futuro". Keanu Reeves, che indossava una t-shirt che riportava la frase del film Be Excellent to Each Other, ha aggiunto: "Congratulazioni alla classe del 2020. Ben fatto".

Le due star hanno inoltre lodato la squadra di football del San Dimas, aggiungendo la citazione del lungometraggio riportata proprio sulla maglia della star di Matrix che ha invitato i giovani a dedicarsi ai festeggiamenti.

Le riprese del film Bill & Ted Face the Music, il sequel di cui sono protagonisti i due attori, sono iniziate un anno fa, nel giugno 2019.