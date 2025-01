Ke Huy Quan rivela che Steven Spielberg lo ha aiutato in un momento difficile

Ke Huy Quan ha rivelato che il regista Steven Spielberg lo ha aiutato in un momento di difficoltà dopo la vittoria dell'Oscar e il successo ottenuto con Everything Everywhere All At Onece.

L'attore, prossimamente sugli schermi con il film Love Hurts, ha spiegato infatti in un'intervista a Empire perché ha accettato di diventare protagonista dell'action movie.

Un momento difficile affrontato da Ke Huy Quan

Il copione di Love Hurts era già stato offerto a Ke Huy Quan un paio di volte prima che l'attore accettasse il ruolo: "Lo avevo ignorato perché, quando l'ho letto, ho pensato 'Aspetta, questo non è per me. Perché me lo stanno chiedendo?'. Ero così confuso. Ho pensato che fosse scritto per qualcuno come Jason Statham, perché ero stato portato a pensare che quando c'è una star di film action deve avere l'aspetto di The Rock, Stallone o Schwarzenegger. Non pensavo che qualcuno come me potesse recitare in questo ruolo. Fortunatamente non hanno rinunciato a coinvolgermi. Sono tornati una terza volta".

L'intervento di Spielberg

Ad aiutarlo a cambiare idea è stato il regista Steven Spielberg, che l'attore conosce fin da quando era un bambino. Quan ha ricordato: "Ero a un evento con lui e mi ha chiesto: 'Ke, come sta andando?'. Ho risposto: 'Steven, non sta andando molto bene'. Perché tutto l'amore e il sostegno ricevuto durante l'intera stagione dei premi mi hanno portato a preoccuparmi che, qualsiasi cosa avrei fatto, sarei stato una delusione. Quindi stavo avendo qualche difficoltà nella scelta del mio prossimo progetto".

Il premio Oscar ha quindi sottolineato: "Steven è stato così generoso. Ha detto: 'Ke, andiamo a pranzo'. E gli ho parlato di questo progetto e gli ho fatto una specie di pitch. Ha detto: 'Ke, è grandioso. Fallo'. Mi sono presentato e avevano queste slide elaborate con me come protagonista. In quel momento ho iniziato a vederlo in un modo divertso. Ho capito: 'Oh, stanno cercando di creare un tipo diverso di eroe action. Non quello che abbiamo visto per decenni, ma qualcosa di nuovo'".

Il film Love Hurts, diretto da Jonathan Eusebio, racconta la storia di un ex killer su commissione che si ritrova a fare i conti con il suo passato.

Nel cast ci sono anche Ariana DeBose, Daniel Wu, Mustafa Shakir e Sean Astin.