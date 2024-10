Ke Huy Quan protagonista del nuovo action thriller Fairytale in New York

Ke Huy Quan sarà il protagonista dell'action thriller Fairytale in New York, un progetto diretto da Jalmari Helander (Sisu). Il progetto sta venendo presentando ai possibili finanziatori e produttori all'American Film Market e nel team che realizzerà il progetto c'è Beau Flynn di FlynnPictureCo.

Cosa racconterà il prossimo film con Ke Huy Quan

Il progetto targato Lionsgate sarà ambientato, come suggerisce il titolo Fairytale in New York, durante la vigilia di Natale a New York. Il protagonista sarà un tranquillo tassista che accetta un'ultima corsa prima di andare a festeggiare le vacanze con il figlio, con cui ha un rapporto complicato. Dopo essersi imbattuto in una gang di criminali, l'uomo intraprende un inseguimento senza tregua per recuperare il dono di Natale, che ha un valore inestimabile, del figlio.

Da Brendan Fraser a a Ke Huy Quan: il sapore della (ri)vincita

Per ora non è stato svelato nessun altro nome degli attori coinvolti oltre a quello del premio Oscar Ke Huy Quan.

La sceneggiatura è invece stata firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, che avevano collaborato con Flynn in occasione del film Black Adam.

I prossimi progetti del premio Oscar

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Non appena abbiamo visto Sisu, sapevamo che Jalmari era un filmmaker con cui volevamo ritornare a lavorare. Fairytale in New York è un action film follemente in grado di intrattenere, un'esperienza elettrizzante e una storia emozionante e vibrante sulla famiglia. E, di tanto in tanto, un attore raggiunge il suo apice. Ke Huy Quan sta avendo quel momento ora e la sua profonda esperienza nel delineare l'azione davanti e dietro la telecamera e la sua eccezionale simpatia lo rendono l'attore perfetto per questo progetto".

Ke Huy Quan in Loki

La star di Everything Everywhere All at Once ha recentemente stretto un accordo con Universal e 87North e reciterà nel film Love Hurts, in arrivo nelle sale americane il 7 febbraio 2025. Il lungometraggio sarà l'esordio alla regia di un lungometraggio di Jonathan Eusebio e nel cast ci sarà anche Ariana DeBose, che ha conquistato l'Oscar con West Side Story.

Tra i prossimi progetti di Quan anche The Electric State, in arrivo su Netflix, mentre in precedenza ha recitato nelle serie Loki e American Born Chinese.