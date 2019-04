Addio a Kazuo Koike, morto l'autore del manga Lone Wolf & Cub

Kazuo Koike, autore del manga Lone Wolf & Cub, è morto all'età di 82 anni. Ad annunciare la triste notizia è l'account Twitter del prolifico autore. nel posto si spiega che l'artista si trovava in ospedale quando è scomparso. Nel messaggio si ringraziano tutti coloro che hanno amato Koike e il suo lavoro, aggiungendo che su sua richiesta i funerali si svolgeranno in forma privata.

Solo pochi giorni fa, dopo la notizia della scomparsa del creatore di Lupin III Monkey Punch, Koike aveva commemorato il collega su Twitter scrivendo che lui e erano rivali 40 anni fa nel magazine Weekly Manga Action all'epoca della pubblicazione di Lupin III e Lone Wolf & Cub. Koike ha ricordato e omaggiato il collega scomparso a 81 anni in seguito a una polmonite. I due artisti avevano collaborato insieme nella miniserie manga Secretary Bird in Weekly Manga Action nel settembre 1970.

Lone Wolf & Cub, opera più famosa di Kazuo Koike, è un samurai manga pubblicato per la prima volta in inglese da First Comics nel maggio 1987. La serie è stata uno dei primi manga pubblicati in Nord America su base mensile. Dark Horse Comics ha cominciato a pubblicare la serie nel 2000 in corrispondenza delle uscite giapponesi.

Il manga ha ispirato sei film con Tomisaburo Wakayama, quattro opere teatrali e una serie tv.

