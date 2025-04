Katy Perry e le altre cinque vip nello spazio: il lancio in diretta (VIDEO)

Katy Perry, la giornalista Gayle King e la futura moglie di Jeff Bezos, Lauren Sanchez, sono tra le star che tra pochi minuti decolleranno nello spazio nell'ambito di un volo spaziale commerciale tutto al femminile.

Blue Origin, l'azienda tecnologica interstellare fondata da Jeff Bezos, ha annunciato a febbraio che la popstar e la co-conduttrice di CBS Mornings sarebbero state due delle sei passeggere a bordo del suo razzo New Shepard per il suo imminente undicesimo volo umano, NS-31. La navetta spaziale decollerà alle 15:30 (ora italiana) dal Launch Site One di Blue Origin nel West Texas. Sarà possibile seguire il lancio in diretta grazie al video che trovate più sotto.

Chi sono le sei astronaute?

L'equipaggio a bordo del lancio NS-31 include la star Katy Perry, cantante nominata ai Grammy che ha all'attivo hit quali Fireworks e California Gurls, Gayle King, giornalista puripremiata e co-conduttrice di CBS Mornings, Aisha Bowe, ex scienziata e ingegnere aerospaziale della NASA; Kerianne Flynn, produttrice cinematografica e filantropa, Amanda Nguyễn, ex impiegata della NASA e attività per i diritti civili, e Lauren Sánchez, giornalista e fidanzata di Jeff Bezos. Questo è il primo equipaggio interamente al femminile fin dal 1963, per Blue Origin.

Lauren Sanchez avrebbe disegnato personalmente la tuta spaziale che le sei aspiranti austronaute indossano facendosi aiutare dagli stilisti Fernando Garcia e Laura Kim, co-fondatori della griffe Monse che sono direttori creativi di Oscar de la Renta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa faranno nello spazio?

L'equipaggio verrà lanciato nello spazio, dove supererà la linea di Kármán (il confine legalmente riconosciuto tra la Terra e lo spazio) prima di slacciarsi le cinture e fluttuare all'interno della cabina. La capsula tornerà poi giù, dove si apriranno i paracadute principali per un atterraggio sicuro. L'intera spedizione dovrebbe durare circa 11 minuti.

Riguardo ai timori per il viaggio spaziale, Katy Perry ha confessato scherzosamente: "La prima cosa che ho pensato è stata 'Cosa mi metto?'. Sul serio, desideravo andare nello spazio da quasi 20 anni. E poi mi hanno detto che sarebbe stato il primo equipaggio tutto al femminile. In quei momenti mi fermo e chiedo all'universo di darmi conferme. E mi sono sentita davvero sicura quando mi hanno mandato la foto della capsula spaziale, perché sulla parte anteriore c'è una piuma, ed è il soprannome che mia madre mi ha dato. E quindi ho pensato, 'Ok, ci siamo'".

Gayle King si è detta "terrorizzata ed emozionata allo stesso tempo" per l'avventura spaziale. "È come mi sentivo quando stavo per partorire", ha detto a CBS Mornings. Per la missione la giornalista ha ottenuto il consenso dei suoi figli e della sua migliore amica Oprah Winfrey, che l'ha convinta a fare il grande passo: "Pensavo che Oprah avrebbe detto di no, ma lei mi ha stupito dicendo 'Penso che se non lo fai, quando torneranno le altre e avrai l'opportunità di farlo, te ne pentirai'. Ha ragione."