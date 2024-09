Orlando Bloom e il dolce omaggio a Katy Perry: "Ama con tutto il suo cuore ed è semplicemente irresistibile"

Orlando Bloom ha reso un dolce omaggio alla propria compagna Katy Perry presentando la sua esibizione agli MTV Video Music Awards nella serata di mercoledì a New York. La star di franchise come Pirati dei Caraibi e Il signore degli anelli ha mandato in visibilio i fan.

Nel suo discorso di presentazione, Orlando Bloom ha dedicato parole molto tenere nei confronti della sua partner di lunga data, sottolineando il diverso punto di vista con il quale lui l'ha conosciuta rispetto ai suoi milioni di fan.

Popstar

L'attore si è rivolto ai fan esclamando:"La conoscete come una superstar globale che porta amore, luce, e il suo senso dell'umorismo unico in ogni canzone che scrive e in ogni video musicale che crea. Io la conosco come madre e come compagna che porta lo stesso amore e la stessa gioia nella nostra famiglia".

Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza in Sardegna

Poi la dolce dedica finale:"Ama con tutto il suo cuore ed è semplicemente irresistibile. Congratulazioni per questo riconoscimento, tesoro, sono così orgoglioso di te". Katy Perry è stata premiata con il Michael Jackson Video Vanguard Award nel corso della cerimonia.

L'artista si è esibita con un medley dei suoi più grandi successi come I Kissed a Girl, California Gurls e Firework. In seguito, Orlando Bloom ha consegnato il trofeo alla compagna:"Grazie MTV per aver creduto nella mia stranezza" ha dichiarato Perry "fin dal primo giorno. Grazie a Orlando per tenermi con i piedi per terra... e per lavare i piatti" ha scherzato la star dopo le dichiarazioni dei giorni precedenti.

Katy Perry è la decima artista a vincere sia il premio Video of the Year che il Vanguard Award, unendosi a nome come Madonna, Peter Gabriel, REM, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, Pink e Missy Elliott. Orlando Bloom e Katy Perry hanno una relazione dal 2016, interrotta brevemente nel 2017 e ripresa nel 2018. Nell'agosto del 2020 hanno avuto la loro prima figlia, Daisy Dove Bloom.