Katy Perry e Orlando Bloom finalmente genitori: è nata Daisy Dove (FOTO)

Orlando Bloom e Katy Perry sono ufficialmente genitori della piccola Daisy Dove, prima figlia della coppia, la cui nascita è stata annunciata dai canali social ufficiali dell'Unicef con una foto che ritrae il piccolo piedino della nuova arrivata tra le mani di mamma e papà.

Le due star sono entrambe Ambasciatori di buona volontà del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ecco perché è stata presa la decisione di postare sul profilo social dell'Unicef la prima foto della neonata. Lo scatto è stato subito condiviso da papà Orlando Bloom, sicuramente emozionato per la nascita della piccola Daisy Dove.

I due, dopo il lieto evento, hanno rilasciato una dichiarazione all'Unicef, raccontando cosa provano in questo momento di estrema gioia con un pensiero sempre alla beneficenza e a chi è più sfortunato:

"Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l'arrivo sano e sicuro di nostra figlia. Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un'esperienza di parto tranquilla come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute. Dall'emergenza sanitaria molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell'UNICEF, sappiamo che l'UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un'assistenza sanitaria di qualità".

