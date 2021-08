Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza a Capri, avvistati al beach club La Fontelina (FOTO)

Katy Perry e Orlando Bloom sono in vacanza a Capri: la coppia è stata avvistata presso il celebre beach club La Fontelina dove hanno anche scattato una foto con lo staff.

Anche Katy Perry e Orlando Bloom sono stati recentemnte avvistati a Capri, dopo la celebre vacanza d'amore dei Bennifer: Jennifer Lopez e Ben Affleck. L'isola è diventata una vera e propria passerella per le due star, che hanno anche posato in una foto con il personale dello stabilimento balneare La Fontelina.

Katy e Orlando sono riusciti a passare le loro giornate a Capri in totale riservatezza fino a che non hanno ceduto al fascino della Fontelina, il celebre beach club che si trova proprio alla base dei Faraglioni dove, a causa della richiesta, è quasi impossibile riservare una sdraio o un lettino.

Bloom e la Perry si trovano a Capri perché ieri sera sono stati invitati a salire sul palco della Certosa di San Giacomo per un evento di beneficenza a favore dell'UNICEF. I due, dopo essere scesi dallo yacht, ormeggiato a largo dei Faraglioni, hanno cercato di rimanere lontani dai fotografi prima di arrivare alla Fontelina.

Dopo il pranzo la coppia ha scattato una foto ricordo per il locale prima di fare una passeggiata sullo splendido molo del porto turistico. A Capri, in questo momento, c'è una vera e propria parata di star internazionali per l'evento di gala a favore dell'Unicef che si è tenuto ieri sera, tra le quali figurano: John Legend con Chrissy Teigen, Heidi Klum con Tom Kaulitz ed Emily Ratajkowski con Sebastian Bear-McClard.