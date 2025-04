Katy Perry e la futura moglie di Jeff Bezos lunedì partiranno per lo spazio con un equipaggio al femminile

La popstar e Lauren Sánchez saranno in viaggio tra pochi giorni insieme ad altre personalità per un evento davvero unico.

Katy Perry si prepara a lanciarsi nello spazio insieme ad altre cinque donne, tra cui la giornalista Gayle King, a bordo di una navicella Blue Origin, nella giornata di lunedì.

Insieme a lei salirà a bordo anche la futura moglie di Jeff Bezos, Lauren Sánchez, per un viaggio tutto al femminile che si preannuncia storico, anche in relazione alle personalità che vi parteciperanno.

Katy Perry pronta a volare nello spazio

"Non ho tempo per essere nervosa, non ho tempo per preoccuparmi" ha dichiarato Perry a Elle Magazine "Proverò qualcosa quando inizieranno con il conto alla rovescia, 10, 9, 8, 7, 6... Ma fino ad allora abbiamo cose da fare, c'è del lavoro da sbrigare".

Katy Perry in Part of Me

Katy Perry sta per esaudire un suo sogno:"Volevo andare nello spazio da quasi vent'anni. Ho esplorato tutte le opzioni commerciali possibili. Anche quando Blue Origin ha iniziato a parlare di viaggi spaziali commerciali io pensavo 'Iscrivetemi, sono in prima fila!'. E poi mi hanno chiamata ed ero stupita di aver ricevuto un invito. Mi sono sentita molto sicura quando mi hanno la foto della capsula spaziale, perché sul davanti c'è una piuma ed è il soprannome con cui mi chiama mia madre".

I viaggi nello spazio di Blue Origin

Blue Origin, la compagnia spaziale privata di proprietà di Jeff Bezos, dal 2021 porta celebrità e passeggeri paganti in brevi voli suborbitali a bordo della navicella autonoma New Shepard. Il volo in programma, NS-31, sarà l'undicesimo con l'equipaggio umano.

Il viaggio sarà breve e durerà 11 minuti dal decollo all'atterraggio. Una volta raggiunti i 100 km di distanza dalla Terra, le sei donne proveranno alcuni minuti di assenza di gravità e potranno ammirare la vista della Terra.

Katy Perry a Sanremo nel 2009

Il team che volerà nello spazio sarà composto da Katy Perry, dalla giornalista Gayle King, dall'ex ingegnera della NASA Aisha Bowe, dall'attivista e scienziata Amanda Nguyen, dalla produttrice cinematografica Kerianne Flynn e dalla giornalista Lauren Sánchez.