Katy Perry: fuga di gas in studio, paura per la popstar

Momenti di paura per Katy Perry che si è accasciata al suolo dopo una fuga di gas negli studi di American Idol. La pop star e gli altri giudici sono stati costretti a lasciare lo studio del talent show americano per motivi di sicurezza.

Katy Perry e l'intero staff di American Idol ha dovuto abbandonare lo studio delle audizioni per una fuga di gas. I primi ad accorgersi di quello che stava succedendo sono i giudici del talent show, che in questa edizione sono Katy Perry, Luke Bryant e Lionel Richie.

Nel video pubblicato in esclusiva da People si sente Katy dire agli altri due giudici "Ragazzi, sentite l'odore di gas? È piuttosto forte". Brian si rivolge ai produttori per avvisarli "stiamo sentendo odore di propano, in maniera molto forte". "Ho un leggero mal di testa" dice Katy Perry, mentre si alza per lasciare lo studio aggiungendo "Oh, è brutto, è davvero brutto".

Nella clip si vede il panico crescente dei giudici e dello staff, mentre lo studio viene fatto evacuare e in sottofondo si sentono le sirene dei pompieri.

"Questo non è uno scherzo, c'è davvero una fuga di gas", dice Bryan, il panico di Luke non aiuta Katy Perry che a quel punto dice "Non mi sento bene" e si accascia sul terreno.