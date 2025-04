Katy Perry bacia la terra al suo ritorno dal viaggio nello spazio

Katy Perry ha vissuto un'esperienza unica andando per pochi minuti nello spazio grazie a Blue Origin, l'azienda tecnologica fondata da Jeff Bezos, e ha baciato la terra subito dopo essere uscita dalla navetta NS-31.

L'equipaggio ha superato la linea di Kármán (il confine legalmente riconosciuto tra la Terra e lo spazio) prima di tornare indietro.

L'esperienza unica delle star

A bordo dell'undicesimo volo commerciale compiuto da Blue Origin c'erano, oltre a Katy Perry, anche Gayle King, giornalista puripremiata e co-conduttrice di CBS Mornings, Aisha Bowe, ex scienziata e ingegnere aerospaziale della NASA; Kerianne Flynn, produttrice cinematografica e filantropa, Amanda Nguyễn, ex impiegata della NASA e attivista per i diritti civili, e Lauren Sánchez, giornalista e fidanzata di Bezos.

Nel video che mostra l'atterraggio e l'uscita delle star, Katy è immortalata mentre esce dalla navicella sollevando una margherita verso il cielo, in omaggio alla figlia Daisy, e bacia poi la terra.

Una performance indimenticabile

La cantante, come ha rivelato King, ha inoltre intonato le note di What a Wonderful World mentre era a bordo della navetta.

Katy ha spiegato: "Ho interpretato una cover di quella canzone in passato e, ovviamente, il mio sé superiore è sempre alla guida perché non avevo idea che un giorno avrei deciso di cantarne un po' nello spazio. Penso che non si tratti comunque di me o di cantare le mie canzoni, lì dentro c'è un'energia collettiva. Si tratta di noi, di fare spazio alle donne del futuro, di assumere il proprio spazio e avere un senso di appartenenza. E si tratta di questo meraviglioso mondo che vediamo là fuori e dell'apprezzarlo. Tutto questo è per il bene della Terra".

La popstar ha aggiunto che ora si sente molto in 'connessione con l'amore': "Penso che questa esperienza mi abbia mostrato che non sai mai quanto amore hai dentro di te, quanto amore hai da dare e quanto sei amata fino al giorno del lancio".