Katy Perry chiama in aiuto Orlando Bloom sul palco: "Puoi slacciarmi il corsetto?"

Katy Perry e Orlando Bloom sono inseparabili, una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo e, durante un evento recente, la cantante ha avuto bisogno come non mai del suo compagno sul palco, per risolvere un piccolo problema con il corsetto.

Katy Perry è stata invitata con Orlando Bloom all'evento Power of Women, organizzato da Variety a Los Angeles. Qui, la cantante si è esibita sul palco, ma prima ha avuto bisogno che Orlando Bloom la aiutasse a sciogliere un corsetto strettissimo, che indossava sotto il meraviglioso abito di Schiaparelli color glicine. Katy Perry, irriverente come sempre, ha chiamato il compagno sul palco per farsi aiutare:

"Orlando, puoi slacciarmi il corsetto perché non riesco a cantare".

Tra applausi e risate, l'eroe Orlando Bloom ha salvato la sua damigella in difficoltà, che ha potuto esibirsi cantando la sua canzone What makes a Woman. Katy Perry è stata premiata all'evento per la sua organizzazione no-profit, la Firework Foundation, che aiuta i bambini meno abbienti attraverso le arti. Mentre era sul palco, ha definito il suo uomo "un padre incredibile e un esempio per il nostro più grande dono di sempre, nostra figlia Daisy, una futura donna potente. Ti prometto di fare del mio meglio per essere un esempio, di non mettere mai limiti ai tuoi sogni, di guidare con amore, mai attraverso la paura, e per essere sempre il tuo faro in ogni oscurità. Per non dimenticare, dietro ogni grande donna, c'è un grande uomo. Orlando, un uomo che è amico e alleato delle donne di tutto il mondo. Grazie per aver gestito la follia della mia vita."

Vi ricordiamo che Katy Perry e Orlando Bloom stanno insieme dal 2016, i due si sono lasciati per un breve periodo per poi tornare ufficialmente insieme nel febbraio del 2019. Insieme hanno una bambina, Daisy, che ha da poco compiuto un anno di vita.