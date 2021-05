Katie Holmes ha realizzato un nuovo film di cui è regista, sceneggiatrice e protagonista

Katie Holmes ha completato le riprese del secondo film che la vede impegnata in veste di regista.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, è prodotto da Yale Productions e vede l'attrice coinvolta anche come protagonista davanti alla macchina da presa.

Katie Holmes fa parte del cast del nuovo film che avrà tra i suoi interpreti anche Jim Sturgess, Derek Luke, Melissa Leo, Zosia Mamet, Luke Kirby, e Becky Ann Baker.

Nel lungometraggio due sconosciuti alle prese con delle relazioni negative, finiscono nello stesso Airbnb nella provincia di New York. I due dovranno affrontare la quarantena e il proprio dispezzo reciproco, dando vita a una storia d'amore inaspettata e improbabile.

Holmes è inoltre sceneggiatrice e produttrice in collaborazione con Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman che hanno dichiarato: "Non appena abbiamo letto questa sceneggiatura e sentito la visione di Katie, sapevamo che questo era un progetto di cui volevamo far parte. Katie è una sceneggiatrice e regista di talento, come lo è come attrice".

Katie Holmes ha aggiunto: "Sono così grata per essere stata sostenuta nel raccontare una storia su questo periodo particolare di tutte le nostre vite e sono orgogliosa di far parte di questo team di creativi".

L'attrice aveva debuttato come regista in occasione di All We Had, di cui era produttrice e protagonista nel ruolo di una madre senza tetto che lotta con le proprie dipendeza dall'alcol e dalla droga.